Sci, Coppa del Mondo: Suter si prende il SuperG femminile, Goggia è quinta

Ottima prova della campionessa olimpica svizzera che chiude davanti all’austriaca Huetter e alla norvegese Mowinckel. Giù dal podio l’austriaca Mirjam Puchner

© Getty Images Nel primo SuperG di stagione della Coppa del Mondo femminile a vincere è Corinne Suter. La campionessa svizzera chiude la gara di Lake Louise con il tempo di 1:20.75. Alle sue spalle si posiziona l’austriaca Cornelia Huetter a due centesimi e la norvegese Ragnhild Mowinckel (+ 0.16). Sofia Goggia fuori dal podio, chiude quinta a + 0.36. Bene Elena Curtoni sesta, Laura Pirovano (nona) e Marta Bassino (quindicesima). Male le altre azzurre.

La tappa di Lake Louise si chiude con la prova di specialità Super-G. Questa volta a salire sul gradino più alto del podio è la campionessa olimpica Corinne Suter che ha fermato il cronometro sull’1:20.75 che le è valso un meritatissimo primo posto e la vittoria. Dietro di lei una strepitosa Cornelia Huetter che chiude sul secondo gradino, a solo due centesimi di distanza. Al terzo posto, invece, sale la norvegese Ragnhild Mowinckel (+0”16). Niente da fare per Sofia Goggia che non riesce a prendersi il terzo podio in tre gare e chiude al quinto posto, distante solo trentasei centesimi dalla vetta. La bergamasca commette qualche errore nella parte alta, poi compie un recupero incredibile nel terzo settore e arriva al traguardo con il tempo di 1:21.11.

Arrivano soddisfazioni anche da Elena Curtoni, che parte leggermente contratta ma si riprende nel tratto finale e termina la gara al sesto posto, dietro alla connazionale bergamasca, a +0.39 dalla Suter. Ottima prova anche per Laura Pirovano che, dopo l’operazione al ginocchio, parte col pettorale numero 36 e si prende la nona posizione ed entra nella top 10 della gara. Bene, Marta Bassino che termina tra le prime venti: la piemontese è quindicesima (+1.04). Male le altre azzurre: Federica Brignone 26esima (+1.46), Nicol Delago trentaduesima (+1.95) e Nadia Delago 33esima. Più in fondo Karoline Pichler 38esima (+3.30). Non chiude la gara, invece, Roberta Melesi.

Tornando alle prime dieci posizioni del Super-G in Canada, ai gradini del podio si posiziona l’austriaca Mirjam Puchner che termina quarta. La connazionale Siebenhofer è settima a +0.51 dietro le due azzurre, mentre la padrona di casa Gagnon chiude ottava. A chiudere la top 10 c’è la svizzera Jasmine Flury (+0.78). Fuori dai giochi, invece, Lara Gut-Behrami che esce dai pali e termina così un weekend disastroso, undicesima posizione per Michelle Gisin (+0.92).