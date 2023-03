Sci, Coppa del Mondo: Shiffrin scrive la storia, è record di vittorie nel gigante di Are. Seconda Brignone

gigante are

L'americana trionfa in Svezia ed eguaglia gli 86 successi di Stenmark anticipando l'italiana, protagonista di una strepitosa seconda manche

© Getty Images Ad Are, Mikaela Shiffrin scrive la storia: l'americana trionfa nel gigante svedese e centra il successo numero 86 nella Coppa del Mondo di sci. Ora, la statunitense è la più vincente di sempre insieme ad Ingmar Stenmark. 1'54"64 il tempo complessivo che le permette di anticipare una strepitosa Federica Brignone (+0"64), protagonista di una favolosa seconda manche. Il podio si completa con la padrona di casa Sara Hector (+0"92).

Proprio in Svezia, casa di Ingemar Stenmark, Mikaela Shiffrin scrive un'altra fantastica pagina della sua carriera e della storia della Coppa del Mondo di sci: ad Are, l'americana centra il successo numero 86, centrando il record (per ora) condiviso con lo scandinavo. Un gigante perfetto quello dell'americana, che costruisce il suo vantaggio in mattinata, gestendolo nella seconda parte di gara. La statunitense trionfa davanti ad una strepitosa Federica Brignone, seconda dopo aver firmato il miglior tempo della manche conclusiva. Terza la padrona di casa Sara Hector.

La prima metà di gara vede l'americana dominare: 55"16 il tempo, con 58 centesimi di vantaggio su Valerie Grenier e 93 su Franziska Gritsch, con Federica Brignone quarta a +1"04. Nella seconda, però, la vincitrice dell'oro in combinata alpina ai Mondiali di Courchevel firma il miglior tempo (59"08), rimontando fino al secondo posto grazie anche alla caduta di Gritsch e agli errori di Grenier. Chi non può sbagliare, però, è Mikaela Shiffrin, che non fallisce l'appuntamento con la storia: l'americana vince con il tempo complessivo di 1'54"64, con Brignone a +0"64 e la padrona di casa Sara Hector a +0"92.

Un successo che vale tanto: l'americana è ora la più vincente di sempre insieme a Stenmark, ma già nello slalom di sabato (sempre ad Are) e nelle finali di Soldeu avrà l'occasione di staccare lo svedese. In aggiunta, Shiffrin si assicura anche la coppa di specialità, visto che con solo il gigante in Andorra rimasto sono 214 i punti di vantaggio su Petra Vlhova, quarta di giornata (+1"42). L'ennesima ciliegina sulla torta, dopo il trionfo nella generale e il record di vittorie in Coppa del Mondo.