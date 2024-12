Shiffrin operata all'addome: slitta al 2025 il rientro dell'americana

Si allontana il rientro di Mikaela Shiffrin in Coppa del Mondo di sci alpino dopo la caduta di Killington. La fuoriclasse americana è stata operata all'addome per intervenire sulla profonda ferita procuratasi con un bastoncino durante la caduta sulla pista americana. Secondo quanto riportato da Ski Race Magazine Shiffrin è stata subito dimessa tanto che nella serata di venerdì 13 dicembre ha partecipato al Galà dello US Ski Team consegnando il premio Legends of Skiing a Bode Miller.