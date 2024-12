Sofia Goggia lancia un appello per la sicurezza sugli sci: "Non è possibile che alcuni atleti non vogliano l'airbag"

Ad accompagnarla nel corso della stagione ci sarà anche la voglia di ritrovare presto Lindsey Vonn che ha ripreso a gareggiare a cinque anni dal ritiro proprio sulle nevi del Colorado: "A differenza di quanto ho sentito dire, Lindsey è tornata perché ama sciare e tutto ciò le dà gioia. Nel momento in cui ho annunciato che sarebbe rientrata, sono stata pervasa da una sensazione bellissima, anche se non posso nascondere di esser un po' preoccupata per lei - ha concluso Goggia -. Io vivrò ora la stagione giorno per giorno, una modalità che vorrei applicare durante tutta la mia vita anche fuori dallo sport. Non mi sono posta degli obiettivi, ma semplicemente voglio tornare a respirare il clima della Coppa del Mondo, affacciarmi dalla casetta di partenza e studiare una pista nuova come quella di Beaver Creek. Il tutto dopo aver seguito l'Atalanta in Champions League, sperando che possa arrivare una vittoria con il Real Madrid, mentre per lo scudetto ci sarà tempo per pensarci".