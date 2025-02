Shiffrin, niente Gigante ai Mondiali: "Ho ancora paura dopo l'infortunio"

Niente slalom Gigante ai Mondiali per la campionessa Mikaela Shiffrin. Lo ha annunciato in un lungo post sui social la sciatrice americana: "Ho versato tutta la mia energia per rimettere in forma il mio slalom gigante per prepararmi per la gara dei mondiali a Saalbach giovedì. Il lungo racconto è... Io non ci sarò. In questo momento, mi sento abbastanza lontana. Al momento sto affrontando alcuni ostacoli mentali per tornare alla partenza di un GS con l'intensità necessaria per le gare".