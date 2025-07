Cagliari, accordo col Besiktas per Kilicsoy: Solskjaer lo manda in panchina

Il Cagliari prepara il quarto colpo in entrata ed è a un passo dal giovane attaccante turco Semih Kilicsoy. Nelle ultime ore la dirigenza sarda ha trovato l’accordo con il Besiktas per il classe 2005, che sarà un rinforzo per Pisacane in attacco. Il Besiktas in questo momento è impegnato nella sfida contro lo Shakhtar valida per i preliminari di Europa League e Ole Gunnar Solskjaer lo ha mandato in panchina, dopo i 9 minuti concessi nella gara d’andata a Kilicsoy. Il turco nelle prossime ore raggiungerà l’Italia dove effettuerà le visite mediche prima di iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Cagliari.