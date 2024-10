Da Goggia a Tajani, l'Italia si stringe attorno a Matilde Lorenzi: "Riposa in pace giovane campionessa"

Numerosi i messaggi di cordoglio a partire dal presidente del CONI Giovanni Malagò che si è dichiarato sconvolto per la scomparsa della giovane piemontese: "Non esistono parole adeguate davanti a questa tragedia. "Ci uniamo al profondo cordoglio della famiglia, insieme alla Fisi e al Centro Sportivo Esercito, esprimendo la vicinanza di tutto lo sport italiano per la scomparsa di Matilde, con l'intento di tenerne vivo il ricordo e l'esempio promosso con il suo talento e la sua passione per lo sci". Se dal mondo del calcio spicca il post dell'Udinese, diversi i messaggi provenienti anche dal mondo della politica, dal sindaco di Torino Stefano Lo Russo passando per i presidenti della Camera Lorenzo Fontana e del Senato Ignazio La Russa al vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha voluto ricordare la giovane stella dello sci azzurro con un post su X: "Sono addolorato per la scomparsa a soli 20 anni di Matilde Lorenzi, promessa dello sci azzurro. Un talento cristallino spezzato dal destino. Mi stringo al dolore dei suoi familiari, amici, compagni di squadra del gruppo sportivo dell'Esercito. Riposa in pace giovane campionessa".