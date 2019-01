Sci, Sofia Goggia torna in pista ed è subito veloce: "Sono molto contenta"

24/01/2019

E’ stato un rientro positivo quello di Sofia Goggia che oggi a Garmisch-Partenkirchen ha disputato la prima prova cronometrata in vista della discesa libera di sabato 26 gennaio sulla storica pista tedesca. La 26enne è stata subito veloce ed ha chiuso al 15esimo posto risultando la più veloce delle italiane in pista. La Goggia, che è rimasta ferma per ben tre mesi a causa della frattura del malleolo, si rivedrà in pista venerdì per la seconda discesa di allenamento.



La campionessa olimpica di discesa libera a Pyeongchang 2018 ha commentato così il suo rientro: “È stata una giornata molto tranquilla, chiaramente senza aspettative - le sue parole -. Ho avuto tutta la mattina un sorriso incredibile stampato in faccia. Ho provato proprio gioia a fare la ricognizione e ad assaporarmi ogni faccia del circuito, perchè mi mancavano tutti dal primo all'ultimo. È stato bellissimo rientrare, è stato bellissimo anche fare riscaldamento con tutte le altre, tornare in squadra e nei ritmi di Coppa del mondo che tanto mi sono mancati".



Sono molto contenta della tenuta fisica, perchè non ho avuto male al perone, sebbene la frattura sia ancora un po’ aperta e si stia consolidando - ha proseguito la Goggia -. Sono stata molto contenta, buona la prima dunque”.