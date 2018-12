Sci, a Courchevel la Shiffrin vince anche lo slalom

22/12/2018

Nuovo successo per Mikaela Shiffrin, che ha vinto in 1'36"72 anche lo slalom di Coppa del mondo a Courchevel dopo il trionfo anche nel gigante. Secondo posto per la slovacca Petra Vlhova in 1'37"01 e terzo in 1'37"09 per la svedese Frida Hansdotter. Per la Shiffrin è la settima vittoria stagionale, la 50.a in carriera a soli 23 anni. E' anche il suo 35° successo tra i pali stretti, eguagliando Alberto Tomba. Migliore azzurra, Chiara Costazza, nona.