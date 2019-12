Sci: Windingstad fa suo il parallelo in Alta Badia

sci

Va a Rasmus Windingstad lo slalom parallelo dell'Alta Badia, con il norvegese che in questo modo raccoglie la prima vittoria della carriera valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Secondo è il tedesco Stefan Luitz e terzo l'austriaco Roland Leitinger, al primo podio in carriera. Kristoffersen arriva settimo, deludono Pinturault e gli azzurri Maurberger e Zingerle: sono tutti eliminati nelle prime fasi. De Aliprandini non qualificato.









































































Podio felice in Alta Badia, dove lo Slalom Parallelo premia alcuni volti nuovi o dimenticati del grande sci. A partire da quello di Rasmus Windingstad, che si prende la prima vittoria della vita in Coppa del Mondo a 26 anni, dando seguito al secondo posto di Kranjska Gora risalente a un anno fa. Una vittoria ampiamente meritata dopo aver raccolto nell'arco della sua prova alcuni scalpi eccellenti, come quelli dell'azzurro Zingerle (eliminato già ai sedicesimi di finale) e poi via via di Kilde, Braathen e Leitinger. Proprio quest'ultimo rappresenta l'altro volto felice della serata altoatesina, perché la finalina vinta sul ben più celebre Nestvold-Haugen gli vale a sua volta una prima assoluta: quella su un podio di Coppa del Mondo (a Sankt Moritz 2017 era arrivato un argento, ma erano i Mondiali).

Con così tanti protagonisti inattesi, è inevitabile anche il conto delle delusioni. Chi riesce a tenere botta è Henrik Kristoffersen, che chiude al 7° posto dopo un'inattesa sconfitta ai quarti contro la rivelazione Leitinger e un'ancor più bruciante eliminazione nella semifinale per il quinto posto: qui il connazionale Lucas Braathen, classe 2000, gli rifila un'antentica lezione e un distacco quasi impensabile per colui che nella classifica generale è attualmente davanti a tutti. Va però ancora peggio a Pinturault, eliminato da Roenngren nel corso dei sedicesimi. Nella stessa fase di gara finisce anche lo Slalom parallelo dell'Italia, con l'eliminazione degli unici due qualificati: Simon Maurberger, oltre al già citato Hannes Zingerle. Delusione ancora più cocente per Luca De Aliprandini, escluso dalla fase finale dopo una seconda manche di buon livello che però non cancella il 46esimo posto della prima. L'opposto accade a Roberto Nani, che dopo un iniziale 15esimo posto si ritrova 32esimo dopo la seconda. Escono Manfred Moelgg e Alex Vinatzer, con quest'ultimo vittima anche di una brutta botta.