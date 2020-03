Sci velocità, Simone Origone conquista la sua 12esima Coppa del Mondo

Dopo il trionfo di Federica Brignone, la cancellazione delle ultime gare stagionali regala un altro successo allo sci azzurro. Simone Origone, infatti, ha conquistato la Coppa del Mondo di velocità in seguito all'annullamento delle finali di Andorra, centrando il 12° trionfo in carriera: "La mia stagione è stata super, ho vinto tutte le gare disputate - ha detto il fuoriclasse valdostano - Purtroppo con la situazione che stiamo vivendo è un momento triste e non riusciamo a gioirne appieno".