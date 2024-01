Sci, Coppa del Mondo: Odermatt è imbattibile a Garmisch, suo il SuperG!

sci

Lo svizzero domina sulle nevi tedesche, prendendosi la sua rivincita: vince col tempo di 1.10.13, precedendo Haaser e il connazionale von Allmen. Casse è il miglior azzurro

© Getty Images Dopo il quarto posto per soli 3/100 nella giornata di ieri, Marco Odermatt si riscatta nel secondo SuperG di Garmisch. Lo svizzero è perfetto e imbattibile su un tracciato duro e ghiacciato, vincendo col tempo di 1.10.13 e volando a quota 1405 punti nella generale di Coppa del Mondo. Sul podio con lui Haaser (+0.30) e il connazionale von Allmen (+0.61). Nessun azzurro nella top-10: Casse è il migliore con l'11° posto, più indietro Paris e Bosca.

Il secondo SuperG di Garmisch regala la meritata rivincita a Marco Odermatt, che si riscatta dopo il quarto posto di ieri. Lo svizzero, dominatore della Coppa del Mondo con 1405 punti e un vantaggio-monstre su Sarrazin (684) e Feller (559), domina in terra tedesca e conquista la vittoria. Su un tracciato molto duro e ghiacciato, Odermatt trova le traiettoria e la velocità che gli consentono di sconfiggere ogni singolo avversario, non mettendo mai in discussione la sua (netta) vittoria: 33a vittoria in CdM per l'elvetico col tempo di 1.10.13, precedendo sul podio l'austriaco Haaser (+0.30) e il connazionale Franjo von Allmen (+0.61), gioiello 22enne.

Beffa per Kriechmayr, che chiude quarto a 64/100 precedendo Crawford (+0.76) e Sejersted (+0.88): chiudono la top-10 Boisset (+0.92), Radamus e Babinsky (+0.96) ex aequo e Cochran-Siegle (+1.06). Non c'è nessun azzurro nella top-10 e il piemontese Mattia Casse è il migliore degli italiani in gara, chiudendo in 11a posizione a 1"08. Prova deludente per Dominik Paris e Guglielmo Bosca, che chiudono rispettivamente in 16a (+1.26) e 18a posizione (+1.33): 22° Borsotti a 1"67 e 25° Innerhofer a 1"95, che precede Franzoni (+1.97). Odermatt allunga nella generale di Coppa del Mondo, ma non solo: lo svizzero ha un ampio margine anche nella Coppa di Super-G, che guida con 390 punti davanti a Kriechmayr (269) e Haaser (222).

