Sci, Coppa del Mondo: Gut domina il SuperG a Cortina, Goggia chiude la top-5

© Getty Images Il SuperG di Cortina d'Ampezzo, così com'era successo per la discesa di ieri, non parla italiano. Sofia Goggia e Federica Brignone commettono infatti un errore nella parte alta, chiudendo rispettivamente in 5a e 9a posizione, con Marta Bassino sesta. La vittoria va invece a Lara Gut, che risulta l'unica a interpretare alla perfezione il tracciato: la svizzera esulta col tempo di 1.20.75, precedendo Venier (+0.21) e Miradoli (+0.41).

La due giorni di gare di Cortina d'Ampezzo si conferma sfortunata per le atlete italiane, che non riescono ad ottenere la vittoria neanche nel Super-G odierno. L'insidioso tracciato disegnato sull'Olympia delle Tofane fa molte vittime illustri (out anche le azzurre Melesi e Runggaldier) e causa delle spettacolari e rischiose cadute, su tutte quella della canadese Grenier, che causa uno stop di oltre venti minuti. Questa lunga attesa non causa però degli stravolgimenti, perché tutte le migliori hanno già completato la gara e un'atleta ha svettato nettamente. Lara Gut-Behrami è l'unica a interpretare alla perfezione ogni singolo passaggio della pista, dominando sulla rivali e chiudendo col tempo di 1.20.75. Alle sue spalle l'austriaca Stephanie Venier e la francese Romane Miradoli, che terminano rispettivamente a 21/100 e 41/100: la transalpina torna sul podio dopo un brutto infortunio ed ha qualche rammarico, perché a metà gara guidava con 35/100 sull'elvetica.

Quarta Mowinckel (+0.53), che precede Sofia Goggia: la bergamasca sbaglia nella parte alta e perde velocità, vanificando il mini-vantaggio di 10/100 che aveva accumulato. Al termine della gara chiuderà quinta con 58/100 di vantaggio, precedendo Bassino (+0.75) e Puchner (+1.10): ottava Robinson (+1.11) davanti a Federica Brignone, che è nona a 1"30 e precede Kira Weidle (+1.33). Anche la valdostana sbaglia come Goggia, restando in piedi per miracolo e difendendo la top-10: 12a piazza per Laura Pirovano (+1.35), 18a la giovane Vicky Bernardi (+2.29) e 20a Nicol Delago (+2.57), con la sorella Nadia 28a a 3"25. Gut strappa il pettorale rosso della Coppa di specialità a Cornelia Huetter, uscita di scena: la svizzera guida con 320 punti davanti all'austriaca (310) ed a Brignone (246). Nella generale di Coppa del Mondo, si accorcia il margine dell'infortunata Shiffrin: la statunitense resta leader con 1209 punti, ma Gut (1014) e Brignone (838) sono più vicine.