Sci, slalom Schladming: Kristoffersen vince sulla Planai per la quarta volta. Quinto Maurberger, sesto Vinatzer

SLALOM SCHLADMING

Il norvegese Henrik Kristoffersen, trionfatore a Schladming nel 2014, nel 2016 e nel 2017, si impone ancora una volta davanti al pubblico austriaco. Nella gara notturna sulla Planai il tracciato presenta diversi cambi di ritmo, interpretati al meglio dal norvegese protagonista di una seconda manche da incorniciare. Secondo arriva Pinturault a +0.34, terzo Yule a +0.83. Buone prestazioni per gli azzurri Maurberger e Vinatzer, rispettivamente quinto e sesto.

Nell’ottavo slalom stagionale, la Night Race di Schladming, sulle nevi austriache della pista Planai, vince Henrik Kristoffersen con una seconda manche da incorniciare. Si parte con una pendenza media, poi la parte più tecnica all’inizio del muro con tanti cambi di ritmo e in fondo le ultime porte molto complicate. Il norvegese, trionfatore su questa pista nel 2014, nel 2016 e nel 2017, rischia di uscire dalla pista nella parte alta ma recupera con classe e istinto. Incrocia perfino le punte, da campione però non si scoraggia e si prende il primo posto con un tempo complessivo di 1:42.37. Secondo a +0.34 il 28enne francese Alexis Pinturault, che dopo qualche sbavatura iniziale recupera in accelerazione ma non raggiunge il livello eccelso del norvegese. Terzo lo svizzero Daniel Yule a 83 centesimi, quattro vittorie nelle ultime cinque gare per lui ma soltanto il gradino più basso del podio questa volta. Il padrone di casa Marco Schwarz, perfetto nella prima manche, inforca clamorosamente e si brucia tutte le possibilità di ottenere un buon risultato davanti ai suoi tifosi. Incredibile interruzione quando tocca ad Alex Vinatzer. Invasione di una ragazza poco vestita che passa davanti al bolzanino e fa scattare il rilevamento cronometrico prima del tempo. L’azzurro scia bene e finisce sesto dietro a Simon Maurberger, al miglior risultato della carriera dopo il 14esimo posto della prima manche. Sciata poco precisa per Sala che chiude ventesimo.



Dopo la prima manche, con una pista messa a dura prova nella seconda parte dal nevischio che in basso si trasforma in pioggia, al comando si trova l’austriaco Schwarz che scende con il pettorale numero uno e almeno inizialmente stacca la concorrenza di Kristoffersen, alle sue spalle a +0.14, e del francese Pinturault in terza posizione a +0.32. Quarto Yule con un distacco di 75 centesimi. Il francese Noel fa un errore grave scivolando alla terza porta, la sua prestazione ne risente tantissimo ed è quindi destinato a partire per primo nella seconda manche per provare la rimonta, recupererà con una solida seconda manche per finire ai piedi del podio.