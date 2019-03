Sci, slalom Kranjska Gora: vince Zenhaeusern, sesto Moelgg

10/03/2019

Manfred Moelgg ha accarezzato il podio nello slalom di Kranjska Gora, ma ha chiuso al sesto posto. Dopo il secondo tempo al termine della prima manche, l'azzurro non si è ripetuto nella seconda discesa. Ottavo posto, invece, per Stefano Gross, mentre Razzoli ha inforcato. Vittoria a uno spaventoso Ramon Zenhaeusern: lo svizzero, alla sua prima vittoria in carriera, è stato autore di un'incredibile rimonta rifilando un secondo e quindici centesimi a Kristoffersene e +1.17 a Hirscher.