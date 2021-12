Sci, show di Lara Gut a Saint Moritz. Goggia stavolta è seconda  

SUPER G DONNE

La svizzera vola nel SuperG di casa e batte la bergamasca per 18 centesimi. Sul podio anche Mikaela Shiffrin, a 1"18



Lara Gut imprendibile nel Super G di casa. La svizzera conquista la prova sulle nevi di Saint Moritz con una prestazione superlativa su tutto il percorso. Ottimo secondo posto per l’italiana Sofia Goggia, che per appena 18 centesimi non riesce ad allungare a quattro la striscia di vittorie consecutive iniziata a Lake Louise. Completa il podio la statunitense Mikaela Shiffrin, terza a 1”18, a conferma dell’enorme gap tra le prime due e le altre.

Serve una Lara Gut strepitosa per interrompere il dominio di Sofia Goggia nelle discipline veloci della Coppa del Mondo di sci alpino. La svizzera sfodera una prestazione sontuosa nel SuperG di casa, sulla neve di Saint Mortiz, e si aggiudica la prova con il tempo di 1’19”82. Fa soltanto 18 centesimi peggio la bergamasca, vincitrice delle tre prove veloci (due discese libere e un SuperG) a Lake Louise: stavolta si deve accontentare della seconda posizione. Sale sul gradino più basso del podio invece la statunitense Mikaela Shiffrin, terza a 1”18: un distacco che fotografa la netta differenza tra le prestazioni delle prime due e quelle delle altre.

Giornata soddisfacente anche per le altre italiane. Oltre a Goggia, entrano in top ten anche Elena Curtoni, sesta alle spalle di Mowinckel e Raedler, Federica Brignone, ottava a 1”90, e Marta Bassino, nona a 2”01 al suo debutto stagionale in una disciplina veloce. Ora nella classifica generale di Coppa del mondo di sci Mikaela Shiffrin conduce a quota 465, mentre Goggia sale a 395 e scavalca Vlhova, ferma a 340, in seconda posizione.