Sci, Shiffrin vince la discesa di St. Moritz e nega la doppietta a Goggia e Brignone

La statunitense ha allungato nella classifica generale di Coppa del Mondo precedendo di 15 centesimi la 31enne di Astino e di 17 la 33enne di La Salle

La discesa dovrebbe esser la disciplina preferita di Sofia Goggia, eppure è proprio quella a tradirla proprio al cospetto di Mikaela Shiffrin. Dopo la vittoria in supergigante, la 31enne di Astino non è riuscita a ripetersi a St. Moritz cogliendo il secondo posto alle spalle della fuoriclasse americana che ha avuto così modo di allungare in Coppa del Mondo di sci alpino. L'azzurra non è stata impeccabile nei curvoni che contraddistinguono la "Corviglia" finendo soprattutto lunga nel tratto centrale con una porta presa al limite e occupando così il podio insieme alla connazionale Federica Brignone.

La capacità di far scorrere gli sci nei tratti pianeggianti non è bastato alla vice-campionessa olimpica per precedere la 26enne statunitense che ha fermato il cronometro in 1'28"84, 15 centesimi meglio di Goggia.

"Ho disputato una buona prova nel complesso, con qualche sbavatura qua e là e un grosso errore nel finale. La Fede ha fatto un gran giro. Sono comunque lì e probabilmente ho pagato il fatto che questo era solo il terzo turno di discesa della mia stagione. Sono comunque felice del risultato - ha spiegato la finanziera orobica nel dopo-gara -. Sapevo che oggi la Shiffrin sarebbe stata una cliente pericolosa, e così è stato. Per ora non si pensa per nulla alla classifica generale, bisogna pensare giorno per giorno. Il calendario è molto fitto da qui alla fine della stagione e non è facile inserire recuperi: chiaro che ci saranno due discese in meno, ma saranno 10 discese per tutte”.

Prova impeccabile per Shiffrin che ha affrontato il tratto alto sempre in posizione uscendo in maniera pulita dai vari salti che caratterizzano la pista elvetica e pennellando le curve più complicate. Un atteggiamento fondamentale anche per superare anche Federica Brignone che ha riscattato un supergigante sottotono guadagnando nell'abbrivio finale sulle avversarie e salendo sul terzo gradino del podio regalando all'Italia una doppietta dal sapore agrodolce.

"Se ieri non ero contenta della mia performance, oggi invece sono veramente felice. Sono riuscita ad attaccare bene le parti più lente e i curvoni e sono stata veloce. Sono davvero soddisfatta della mia discesa. Quando tutto funziona, sei concentrata e tutto funziona sei davvero soddisfatta. - ha confermato Brignone -. Avevo detto che sarebbe stata una gara ai centesimi ed è stato così. Dall’inizio della stagione sono riuscita a partire bene e ad avere buoni risultati in tre discipline: questo fa tutta la differenza del mondo. Negli utlimi anni ho lavorato tantissimo sulla scorrevolezza e i risultati si vedono. Siamo una squadra forte e lo dimostriamo”.

Ben più lontane le altre avversarie con l'austriaca Mirjam Puchner che si è piazzata in quarta posizione a 39 centesimi dalla vetta dopo aver faticato negli spazi più tecnici e lasciandosi così alle spalle la connazionale Stephanie Venier, fermatesi a 58 centesimi da Shiffrin, mentre Marta Bassino ha colto la top ten.

Goggia e compagne riproveranno a conquistare il successo nel secondo supergigante in programma sempre a Sankt Moritz nella mattinata di domenica 10 dicembre con l'obiettivo di ampliare il numero di vittorie ottenute quest'anno dall'Italia.

