Sci, rottura del legamento crociato per Moelgg: stagione finita

SCI

Duro responso medico per Manfred Moelgg, vittima di una brutta rotazione durante lo slalom gigante di Adelboden. A seguito di approfondite indagini effettuate dalla Commissione medica Fisi, per l'azzurro è stata infatti accertata la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Appurata l'entità dell'infortunio tramite risonanza magnetica, lo sciatore altoatesino ora rientrerà a casa e si sottoporrà alle cure del caso.

Vedi anche Sci Sci, gigante di Adelboden: vince Kranjec, De Aliprandini cade sul più bello

Al momento non è stata fatta ancora nessuna previsione sui tempi di recupero. Di sicuro per il 37enne la stagione è finita. Ma anche il futuro in pista dell'atleta italiano sembra a rischio.