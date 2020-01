Sci, Cdm: ad Adelboden De Aliprandini in testa dopo la prima manche del gigante  

Nel gigante di coppa del Mondo di Adelboden (Svizzera), l'azzurro Luca De Aliprandini è in testa alla prima manche. Grande prestazione anche di Giovanni Borsotti che con il pettorale numero 53 si piazza al secondo posto. Sono 19 gli atleti racchiusi in meno di un secondo. Undicesimo posto, dietro il leader della specialità Henrik Kristoffersen, per l'altro italiano Riccardo Tonetti, che lamenta un ritardo di 51 centesimi. In 30.ima posizione Manfred Moelgg che ha accumulato un distacco di 1"43.