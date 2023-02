Sci, Mondiali: St. Germain fa l'impresa in slalom, beffata Shiffrin!

Coppa del Mondo

La canadese, che non era mai salita sul podio in Coppa del Mondo, conquista a sorpresa l'oro nella disciplina più tecnica. Troppi errori per l'americana, grande rimonta per Della Mea

© Getty Images L'ultima gara dei Mondiali di sci al femminile ci regala la più grande impresa della rassegna di Courchevel Meribel. Lauren St. Germain, atleta canadese che non era mai riuscita a salire sul podio in Coppa del Mondo, conquista l'oro nello slalom col tempo di 1.43.15. Troppi errori per Shiffrin, che chiude a 57/100 dilapidando un ampio vantaggio. Bronzo per Duerr, mentre Lara Dalla Mea effettua una grande rimonta nella seconda manche ed è ottava.

Lo slalom speciale, ultima gara al femminile dei Mondiali di sci di Courchevel Meribel, ci regala probabilmente l'impresa dell'anno. L'oro non va infatti alla favoritissima Mikaela Shiffrin, che era saldamente in testa dopo la prima manche, ma alla canadese Laurence St. Germain. Un'atleta, la 28enne del Quebec, che si era dimostrata estremamente regolare in Coppa del Mondo, senza mai riuscire a centrare il podio. E ora festeggia la vittoria nei Mondiali, dopo una seconda manche semplicemente strepitosa: St. Germain, che era terza, supera di 69/100 Lena Duerr e mette pressione a chi arriverà dopo. Holdener ne risente ed esce dal tracciato, mentre Shiffrin commette errori su errori. La statunitense, che partiva con 61/100 di vantaggio, vede sfumare il quinto oro mondiale in slalom e perde oltre un secondo nella seconda run. St. Germain trionfa così a sorpresa col tempo di 1.43.15, rifilando 57/100 a Shiffrin e 69/100 alla già citata Duerr, che è bronzo. Top-5 per Holtmann (+0.71) e Vlhova (+0.85), che precedono Danioth ed Hector. L'ottava posizione, invece, è di un'azzurra che compie una grande impresa. Lara Della Mea era 26a dopo la prima manche, ma col miglior tempo e una grandissima prova nel tratto più difficile recupera 18 posizioni e chiude a 1"19 dalla vincitrice. Chiudono la top-10 Bucik e Aronsson, mentre l'altra italiana Marta Rossetti termina 23a a 2"01. Non avevano passato il taglio Beatrice Sola e Anita Gulli, in una prima manche che aveva visto le eliminazioni eccellenti di Tviberg e Gisin.

DELLA MEA: "GRANDE EMOZIONE PER RISULTATO DEL GENERE"

"Sono contentissima, per me è un'emozione grande fare un risultato del genere ai Mondiali. Siamo sulla strada giusta, abbiamo lavorato bene e si vede. Bisogna continuare così anche in futuro perché credo che potremo raggiungere dei buoni risultati. Sono contenta anche perché faccio punti e posso migliorare il pettorale di partenza, altra cosa importante".