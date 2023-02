Sci, Mondiali: Marta Bassino incanta in Super G, l'oro è suo

SCI

Seconda gara al femminile e secondo oro per l'Italia nella rassegna di Courchevel Meribel: lo conquista la piemontese, che precede Shiffrin e il duo Lie-Huetter. Deludono Brignone e Goggia

Un altro splendido oro: la Bassino vince il Super G









































© Getty Images 1 di 22 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Italia festeggia il secondo oro in altrettante gare femminili nei Mondiali di Courchevel Meribel. Dopo la combinata, anche il Super G si tinge d'azzurro con la grande prova di Marta Bassino, che parte con cautela e poi crea grandissima velocità, rendendosi imprendibile per chiunque. Tempo di 1.28.06 per la piemontese, che precede di 11/100 Shiffrin, mentre Lie e Huetter sono bronzo ex aequo (+0.33). Fuori dal podio Brignone, Goggia e Curtoni.

I Mondiali di Courchevel Meribel sorridono nuovamente all'Italia. Dopo il successo di Federica Brignone nella combinata, arriva infatti l'oro di Marta Bassino nel Super G, che regala alla piemontese il suo secondo titolo iridato in carriera. La campionessa azzurra, scesa col pettorale numero 8, trionfa dopo una prova decisamente dai due volti. La sua partenza è davvero lenta, con uno degli ultimi tempi in assoluto (il 31°, su 37 iscritte), ma la progressione e la velocità di Marta Bassino sono irraggiungibili per tutte le altre atlete. Solo due atlete spaventano l'azzurra: Ilka Stuhec, che accumula fino a 72/100 di vantaggio, ed Alice Robinson che le resta davanti fino al terzo intermedio, prima di commettere un grave errore. Nessuna delle due, però, conquista il podio.

L'oro è dunque di Marta Bassino, che chiude col tempo di 1.28.06, precedendo di 11/100 Mikaela Shiffrin e di 33/100 Cornelia Huetter e Kajsa Lie, ex aequo al terzo posto. Quinta Mowinckel (+0.36) davanti a Gut (+0.37), Robinson (+0.54) e Federica Brignone, che è ottava a 55/100. Completano la top-10 Worley e Gisin, con Sofia Goggia a chiudere in 11a posizione con 76/100 di ritardo. Arriva invece 15a Elena Curtoni, a 1"01. La grande delusione è Corinne Suter, che proverà a rifarsi (con Goggia) nella discesa libera, che si terrà sabato. In quella gara, l'Italia inseguirà il terzo oro in tre gare al femminile, dopo i successi di Brignone (combinata) e Bassino (Super-G).