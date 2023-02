Sci, Mondiali: Pinturault vince l'oro nella combinata alpina maschile

MONDIALI SCI

A Courcevhel Meribel, il francese e padrone di casa anticipa l'Austria che fa doppietta con l'argento di Schwarz e il bronzo di Haaser

© Getty Images Parla francese la combinata maschile ai Mondiali di sci. A Courchevel Meribel, il padrone di casa Alexis Pinturault si impone con il tempo complessivo di 1'53"31, anticipando l'Austria che si deve accontentare delle altre due medaglie: l'argento di Marco Schwarz (+0"10) e il bronzo di Raphael Haaser (+0"44). Raggiunta in testa al medagliere l'Italia, che completa la prova solo con Tobias Kastlunger, settimo in 1'56"30.

Vedi anche Sci Mondiali sci, Brignone da urlo: oro fantastico in combinata

Primo oro per la Francia nel Mondiale di sci 2023. A Courchevel Meribel, a trionfare nella combinata alpina maschile è infatti Alexis Pinturault, che regala la vittoria ai padroni di casa e bissa il successo del 2019. Il transalpino anticipa Marco Schwarz, campione in carica, e Raphael Haaser: per l'Austria sono tre le medaglie, di cui una d'argento e due di bronzo. L'Italia, capace di aggiudicarsi la prova femminile con Federica Brignone, viene così raggiunta in vetta al medagliere.

Pinturault conferma il primo posto del superG della mattina, al termine del quale è davanti a Schwarz per appena 6 centesimi, con Haaser a +0"14 e l'altro connazionale, Vincent Kriechmayr, a +0"58 ma alla fine non partecipante alla seconda parte della prova, lo slalom. Il francese si prende subito la vetta, ma trema quando Schwarz scende nella pista di casa: chiude ad appena un decimo di distacco (1'53"31 contro l'1'53"41 dell'austriaco) e dopo un errore proprio nel finale. Sul gradino più basso del podio sale Haaser, a +0"44. Delude Meillard, sesto a +1"20, mentre non prendono parte allo slalom, oltre a Kriechmayr, anche Kilde, Rogentin e Crawford. Addirittura fuori dopo la prima prova il leader della Coppa del Mondo Marco Odermatt.

La Francia si prende così l'oro e aggancia l'Italia, che invece conclude la prova soltanto con Tobias Kastlunger, settimo a +2"99. Il 23enne commette un errore nel finale, ma fortunatamente ininfluente ai fini del piazzamento finale. Inforca ed è out, invece, Giovanni Borsotti, mentre si fermano dopo il superG sia Dominik Paris che Mattia Casse.