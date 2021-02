Sci, Mondiali: fantastico Vinatzer nello slalom! È secondo a 14 centesimi

MONDIALI SCI

Il bolzanino è alle spalle dell’austriaco Pertl al termine di un’ottima seconda parte di gara e ora può lottare per una medaglia

Grandissima seconda parte di prima manche per Alex Vinatzer, che è tornato sui livelli di inizio stagione, lasciandosi alle spalle le difficoltà di gennaio e piazzandosi in seconda posizione alle spalle di Adrian Pertl. L’austriaco precede l’azzurro per soli 14 centesimi e ora il bolzanino può sognare la medaglia nella seconda manche dello slalom dei Mondiali di sci alpino a Cortina. Manfred Moelgg è a +1.40 dalla testa. Fuori Razzoli e Gross.

È un Alex Vinatzer da sogno quello che nell’ultimo giorno di Cortina 2021 vuole andare alla ricerca di una medaglia nello slalom maschile dei Campionati Mondiali di sci alpino. L’altoatesino realizza il secondo tempo, in una prima manche gestita da veterano da parte del 21enne gardenese che si ritrova nel giorno più importante ed è incollato a 14 centesimi da Adrian Pertl, a sorpresa leader a metà gara con 52.24. Vinatzer torna così sui livelli di inizio stagione, lasciandosi alle spalle le difficoltà di gennaio. Sarà grande battaglia nella seconda manche del primo pomeriggio, perché ci sono 14 atleti in meno di un secondo. In gioco per l’oro ci sono anche il norvegese Foss Solevaag (+0.16), lo svedese Jakobsen (+0.18), il francese Noel (+0.34) e il norvegese Kristoffersen.

C’è però anche tanta rabbia però in casa Italia: Stefano Gross stava tirando fuori una manche straordinaria, con 27 centesimi di margine su Pertl a metà pista, ma un’inforcata è risultata fatale al trentino. Giuliano Razzoli finisce fuori dopo poche porte, per poi concludere oltre i 6 secondi di distacco (e poi viene anche squalificato). Manfred Moelgg non centra la top 15, concludendo a +1.40 da Pertl, oggi fondamentale visto che ci sarà l’inversione dei 15 con le altissime temperature previste per la seconda manche.