Sci: la Goggia vince anche il Super G in Val d'Isere

SUPER G VAL D'ISERE

La Mowinckel rovina la tripletta italiana, Curtoni a podio davanti alla Brignone

Sofia Goggia da impazzire. Nel Super G in Val d'Isere è arrivata un'altra vittoria per l'azzurra in stato di grazia, che ha bissato la discesa, con il tempo di 1:19.23. La bergamasca è sempre più leader della Coppa del mondo generale: allungo sulla Shiffrin solo quinta al traguardo (+0.75). Tripletta sfiorata per l'Italia con la norvegese Mowinckel che si è piazzata in seconda posizione davanti a Elena Curtoni e Federica Brignone.

Chiamatela Regina della velocità. Ora Sofia Goggia è praticamente imbattibile quando c'è da far correre gli sci. Un altro capolavoro in Francia costruito ancora nella parte bassa dove è stata un missile infliggendo ritardi importanti a tutte le avversarie. Festa italiana che è stata rovinata solo dalla norvegese Mowinckel (+0.32) quando la tripletta tutta azzurra sembrava ormai cosa fatta. Terzo posto quindi per un'ottima Elena Curtoni davanti alla compagna Federica Brignone. Gara pazzesca per le tre italiane che fino all'ultimo hanno sperato di comporre un podio tutto tricolore.