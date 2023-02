Sci, Coppa del Mondo: Goggia vince a Crans Montana, è uno-due azzurro!

CDM DONNE

La bergamasca fa suo il successo nella discesa svizzera, ritardata per il maltempo. Seconda Federica Brignone a 15/100, podio a sorpresa per la francese Gauche

© Getty Images Dopo un altro ritardo dovuto al maltempo, l'Italia può festeggiare a Crans Montana. La discesa disputata in Svizzera viene infatti vinta da un'ottima Sofia Goggia, che chiude col tempo di 1.26.81 e precede di 15/100 Federica Brignone. Arriva dunque la vittoria numero 120 per gli azzurri in Coppa del Mondo, con la 17a doppietta, mentre per Sofia Goggia è il 22° successo in carriera. Completa il podio la francese Gauche, terza a 41/100.

Vedi anche Sci Sci, Coppa del Mondo: Schwarz beffa Odermatt nel gigante di Palisades Tahoe La tribolata due giorni di Crans Montana, col super-G cancellato e la prova odierna ritardata di oltre mezz'ora per la scarsa visibilità (nebbia), si chiude con una grande gioia per l'Italia dello sci alpino. La discesa viene infatti vinta in maniera trionfale da Sofia Goggia, che non parte benissimo, ma fa la differenza nel tratto finale e si rende imprendibile. Tempo di 1.26.81 per la bergamasca ed è doppietta azzurra, visto che Federica Brignone sfiora l'impresa e si piazza al secondo posto per soli 15/100, dopo essere stata virtualmente in testa (di 3/100) a metà della sua prova.

L'Italia festeggia dunque la 120a vittoria in CdM, con la 17a doppietta, e il 22° successo nel circuito di Sofia Goggia. Un riscatto per lei, che era caduta nell'unica prova cronometrata. Il podio viene completato da una sorpresa: la francese Laura Gauche, scesa col pettorale numero 26, chiude a 41/100. Quarta Mowinckel (+0.43) davanti ad Haehlen (+0.62) e Nufer (+0.65), con Laura Pirovano ottima settima: Crans Montana si conferma una pista adatta alle sue caratteristiche della 25enne, staccata di 70/100 dalla compagna. Top-10 per Gisin, Stuhec e Puchner, con Lara Gut 13a e Marta Bassino 16a a 1"19. Termina in 21a posizione Elena Curtoni (+1.63), mentre Nadia Delago è 24a a 1"72. Più indietro Nicol Delago, mai veloce in questa gara: per lei il 33° posto a 2"52, con Melesi 39a (+3.08). Out Karoline Pichler.

Sofia Goggia allunga nella Coppa di specialità, che guida con 580 punti davanti a Stuhec (401) e Curtoni (290). La CdM viene dominata da Shiffrin (assente) con 1697 punti, davanti a Vlhova (975) e Gut (926): Brignone (768) è quarta, Goggia (670) sesta e Bassino (653) settima. Settimana prossima si gareggia in Norvegia, a Kvitfjell. In programma due Super-G e una discesa.

L'omaggio a Maurizio Costanzo: "Discesa coi baffi"

"Come direbbe qualcuno scomparso recentemente, ho fatto una discesa con i baffi". Dopo la discesa di Crans Montana Sofia Goggia ha voluto ricordare così Maurizio Costanzo, morto venerdì a Roma. "Per me non sono state giornate facili. Non solo per la lunga attesa, non facile da gestire ma anche perche' nell'unica prova, con condizioni di fondo completamente diverse da quelle di oggi, sono caduta dopo sole cinque porte", ha aggiunto. Sulla Brignone: "Sapevo che su questa pista molto tecnica e con questo fondo diventato duro per il freddo, una che avrebbe potuto battermi sarebbe stata proprio Federica. Ma sono riuscita pero' a fare un po' meglio di lei l'ultimo tratto prima del traguardo".