Sci, Coppa del Mondo: Schwarz beffa Odermatt nel gigante di Palisades Tahoe

SCI gigante

Negli Stati Uniti, arriva la vittoria dell'austriaco per soli 3/100. Lo svizzero, primo a metà gara, chiude secondo davanti a Windingstad. Il miglior azzurro è Della Vite, 12°

© Getty Images Da un Marco all'altro: Odermatt chiude in testa a metà gara, ma commette due errori e manca la vittoria nello slalom gigante di Palisades Tahoe. La spunta Schwarz, con l'austriaco che risale dal quinto posto e beffa il rivale per soli 3/100. Completa il podio Windingstad, davanti a Kristoffersen. Rimonta moltissime posizioni Della Vite, che chiude 12° a 1"94 ed è il miglior azzurro, precedendo Borsotti che si era qualificato in 30.ima posizione. Nei trenta anche Luca De Aliprandini (17.imo), Hannes Zingerle (23.imo), Alex Vinatzer (25.imo) e Simon Maurberger (26.imo).

Gli Stati Uniti e lo slalom gigante di Palisades Tahoe (l'ex Squaw Valley), disputato nella notte italiana per le previsioni meteo avverse, premiano un Marco. Non è però Odermatt, che era in testa dopo la prima manche e commette due seri errori, sfiorando comunque la rimonta con un clamoroso tratto finale. La vittoria va invece all'austriaco Marco Schwarz, che risale dalla quinta posizione e vince col tempo di 2.23.63 e il miglior crono della seconda run. Odermatt chiude secondo a soli 3/100, con Windingstad a completare il podio (+0.39). Lo scandinavo precede il connazionale Kristoffersen, che non riesce a salire sul podio dopo il settimo posto di metà gara: per lui 73/100 di ritardo, con Brennsteiner a completare la top-5. Nei dieci anche Braathen, Pinturault, Caviezel, Haaser e Zubcic. Per trovare il migliore degli italiani, invece, bisogna scendere fino al 12° posto con un ottimo Filippo Della Vite: l'azzurro recupera dodici posizioni e chiude a 1"94. Alle sue spalle, colui che aveva detenuto a lungo il miglior tempo di manche: Giovanni Borsotti, che si era qualificato in trentesima posizione, arriva infatti 13° a 2"01. 17a posizione per De Aliprandini (+2.60), che guadagna tre posizioni. Fuori dai venti invece Zingerle (23°), Vinatzer (25°) e Maurberger (26°), mentre erano usciti nella prima manche Sala e Kastlunger. Odermatt allunga nella Coppa di specialità, che guida con 540 punti davanti a Kristoffersen (440) e Kranjec (345). Lo svizzero domina la CdM con 1446 punti, precedendo Kilde (1080) e Kristoffersen (829).