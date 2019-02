Sci, gigante Aare: Kristoffersen, oro da sogno davanti a Hirscher e Pinturault

15/02/2019

Seconda manche molto differente rispetto alla prima, per la visibilità (si scia al buio), le temperature più basse rispetto al quasi primaverile pomeriggio e un tracciato più veloce rispetto a quello della prima manche. E gli equilibri nel corso della giornata cambiano decisamente, con Kristoffersen che regala una prova tutta muscoli e grinta, azzannando il ripido tracciato di Aare soprattutto nella seconda metà. In maniera talmente decisa da lasciare con un palmo di naso perfino Marcel Hirscher, grande favorito di giornata e forte delle sue 10 medaglie mondiali a 0, ma che cede al collega mezzo secondo nel settore decisivo. Grande delusione anche per Pinturault, che prende un bronzo che poteva tramutarsi in oro per una questione di dettagli: sciare in maniera meno pulita, ma più aggressiva. La chiave del successo di Kristoffersen, che finalmente sorride anche in un Mondiale. Alla terza porta esce invece uno degli atleti più attesi dal popolo francese: Thomas Fanara. Dietro i tre del podio si piazzano dunque lo svizzero Loic Meillard, il sorprendente austriaco Marco Schwarz e lo sloveno Zan Kranjec. Grande delusione per la truppa italiana, con Luca De Aliprandini primo tra gli atleti nostrani ma autore di un errore poco dopo l'intermedio e alla fine costretto a un ventesimo posto a 3.09 dal vincitore. Simon Maurberger, bronzo nel Team Event, chiude 23° a 3.74 di ritardo. In chiave azzurra da sottolineare anche la decisione dello staff azzurro di non far disputare la seconda manche a Manfred Mölgg, a sua volte colpito da influenza e già in grande ritardo dopo la prima. Fuori in prima manche, invece, Riccardo Tonetti, reduce dal quarto posto in combinata e alle prese con fastidi alla schiena.



La prima manche aveva invece sorriso a Pinturault, partito con il pettorale numero 2. Galvanizzato dall'oro nella combinata e da una grande stagione - soprattutto in slalom - il francese ha chiuso in 1'09"97 precedendo di 0.10 Hirscher. Kristoffersen, il primo a partire, si era piazzato al terzo posto, a 0.18 da Pinturault.