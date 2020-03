Sci, Federica Brignone riceve le Coppe del Mondo

Federica Brignone ora può finalmente gioire attorniata dalla sue coppe del Mondo. La campionessa azzurra, vincitrice della classifica generale di sci alpino, ha postato una foto su Instagram nella quale viene ritratta a casa sua in compagnia delle coppe e delle medaglie conquistate durante la stagione. Nella foto si vede l'azzurra che bacia la celebre coppa di cristallo, la prima conquistata da una sciatrice azzurra. Federica ha anche vinto le due coppette di specialità, gigante e combinata. Alla Brignone non è stato possibile consegnare le Coppe per l'annullamento delle ultime gare sella stagione a causa dell'emergenza coronavirus.