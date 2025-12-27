Nba: Miami bene ma senza Fontecchio, Utah vince all'ultima azione

I Miami Heat battono 126-111 gli Hawks ad Atlanta, in una partita in cui Simone Fontecchio è restato per tutti i 48 minuti a guardare dalla panchina. L'azzurro paga per un ultimo periodo con basse percentuali al tiro e con poco impatto sul gioco di Miami. I Detroit Pistons, primi nella Eastern Conference, cadono sul campo di Utah: Keyonte George (autore di 31 punti, 7 rimbalzi e 8 assist complessivi) segna in penetrazione il tiro decisivo a 2 secondi dalla fine, quando il punteggio era fermo sul 129 pari. I Los Angeles Clippers inanellano la terza vittoria consecutiva, per 119-103 contro i Trail Blazers, trascinati nella trasferta di Portland dalle 9 triple messe a referto da Brook Lopez. Trenta punti per Jaylen Brown nel successo dei Boston Celtics a Indianapolis contro i Pacers (122-140). Vincono in casa anche i Chicago Bulls contro i Philadelphia 76ers (109-102), i Memphis Grizzlies contro i Milwaukee Bucks (125-104) e i Washington Wizards contro i Toronto Raptors (138-117). Successi esterni per i Charlotte Hornets sul campo degli Orlando Magic (105-120) e per i Phoenix Suns a New Orleans contro i Pelicans (108-115).