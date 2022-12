Sci, Coppa del Mondo: Yule fa sua la vittoria nello slalom, secondo Kristoffersen  

slalom maschile



Nella prova notturna sul Canalone Miramonti è lo svizzero a trionfare, precedendo il norvegese: tredicesimo l'italiano Sala

© Getty Images Daniel Yule ha vinto lo slalom notturno della Coppa del Mondo di sci, nel consueto appuntamento pre-natalizio di Madonna di Campiglio. Lo svizzero si assicura così la prima vittoria stagionale, lasciandosi alle spalle il norvegese Henrik Kristoffersen. Terzo invece il tedesco Linus Strasser, che ha preceduto Braathen e Feller, a lungo in testa in questa seconda manche. È Tommaso Sala (13°) il migliore tra gli italiani, 18° Razzoli.

Daniel Yule ha vinto lo slalom notturno di Madonna di Campiglio, prova pre-natalizia della FIS World Cup 2022/23. Lo svizzero è stato autore di una rimonta entusiasmante nei confronti del norvegese Henrik Kristoffersen, che deve accontentarsi del secondo posto. Yule, che conquista così il secondo podio stagionale (il primo a Flachau, in Austria), ha fatto segnare il tempo complessivo di 1:37.67, davanti di appena otto centesimi rispetto al norvegese. Terza piazza per il tedesco Linus Strasser, sul podio anche nella prima manche. Delude invece il grande favorito per questo slalom a Madonna di Campiglio: Lucas Braathen è infatti partito per ultimo dal cancelletto, ma i troppi errori gli hanno impedito di andare a podio e ha tagliato il traguardo da quarto. Due invece gli italiani in azione nella seconda run. Il migliore, Tommaso Sala, ha conquistato la tredicesima posizione, mentre Razzoli è arrivato diciottesimo. Da segnalare anche un'inforcata nella prima manche per Alex Vinatzer, comunque non al meglio a causa di un problema al ginocchio.