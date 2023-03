Sci, Coppa del Mondo: Vlhova vince lo slalom di Soldeu, Shiffrin è terza

SCI DONNE

L'ultima prova stagionale tra i pali stretti sorride alla slovacca, che approfitta degli errori della statunitense in entrambe le manches. Nessuna italiana al via

© Getty Images Non c'è nessuna italiana al via dello slalom femminile delle finali di Coppa del Mondo di Soldeu, in quello che è il grande tallone d'Achille della spedizione azzurra. La vittoria va a Petra Vlhova, con una grande reazione nel finale e il tempo di 1.51.38. Secondo successo stagionale per la slovacca, che precede Popovic (+0.43) e Shiffrin (+0.86), che aveva già vinto la Coppa di specialità e ha commesso errori in entrambe le manche.

Non arriva la vittoria per Mikaela Shiffrin nello slalom delle finali di Coppa del Mondo di Soldeu, con la statunitense che commette un errore nella prima manche e lo reitera nella seconda, dove rischia molto per tentare la rimonta e scalzare le rivali. Il successo è dunque tutto di Petra Vlhova, con un'ottima reazione alla manche della croata Leona Popovic. La slovacca, che conquista la seconda vittoria stagionale, chiude col tempo di 1.51.38 e 43/100 sulla rivale, con Shiffrin che deve dunque accontentarsi del terzo posto a 86/100. La statunitense ottiene però un altro record, eguagliando i 137 podi di Lindsey Vonn per il primato al femminile e il terzo posto complessivo nella storia della CdM: davanti a lei solo Stenmark (155) e Hirscher (138). Tornando alla gara odierna, quarto posto per Sara Hector a 1"53, precedendo Holdener, Hilzinger (da 22a a 6a), Dubovska, Gisin, Stjernesund e Truppe. Quello di Soldeu è stato uno slalom "a eliminazione", con sole 16 sciatrici all'arrivo su 25 iscritte e il nevischio a caratterizzare la seconda manche. Non c'era nessuna italiana al via, in quello che è il grande tallone d'Achille della nostra squadra. Non cambia nulla nelle classifiche: Shiffrin aveva già vinto la Coppa di specialità e chiude con 945 punti, precedendo Holdener (655) e Vlhova (630). Nella CdM generale, invece, la statunitense sale a quota 2106, precedendo Gut (1167) e la stessa Vlhova (1125), che si giocheranno il podio con Federica Brignone (1069) nel gigante di domani. Il primato storico di Tina Maze, 2414 punti, resta lontanissimo, ma con Shiffrin mai dire mai...