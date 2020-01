Sci, Coppa del mondo: Vlhova vince anche a Flachau, Shiffrin solo terza  

sci

Dopo aver vinto a Zagabria, Petra Vlhova fa suo anche lo slalom di Flachau (Austria). La slovacca domina nella prima manche, ma nella seconda qualche sbavatura di troppo rischia di costarle la vittoria numero 12 in carriera che arriva davanti ad Anna Swenn Larsson (+0.10) e Mikaela Shiffrin (+0.43), sempre leader della classifica generale e di specialità. Irene Curtoni, 13esima, è la migliore delle italiane.

Mikaela Shiffrin conclude la sua prova e si guarda intorno. Sembra cercare qualcuno, pare spaesata. Di sicuro non è contenta della sua prestazione a Flachau (Salisburgo). Per una come lei, un terzo posto può essere un risultato da dimenticare. Venire battuta per due volte consecutive in slalom speciale da Petra Vlhova è uno schiaffo. Che la slovacca è ben lieta di assestare: l'assalto al trono di “Her Majesty” va condotto prima di tutto sul piano morale, si vedano tutte le polemiche dei giorni scorsi, e poi su quello dei risultati. Vittoria numero 12 in Coppa del Mondo per Vlhova, dunque: un successo che sembrava scolpito nella pietra dopo la prima manche, quando aveva distanziato Shiffrin di 60 centesimi. E invece la slovacca si concede qualche distrazione di troppo sulla pista Hermann Maier, al punto da perdere quasi tutto il vantaggio accumulato in favore di Anna Swenn Larsson, autrice del miglior tempo nella seconda manche. Per un decimo, la svedese deve accontentarsi del secondo posto e perfezionare per un altro giorno il ruolo di terza incomoda.

Shiffrin è terza a 43 centesimi di distacco. La statunitense non è nella sua forma migliore ma mantiene un solido vantaggio su Vlhova sia nella generale (+273, con la slovacca che sorpassa Federica Brignone al secondo posto), sia in quella di specialità (+80). Quarta Wendy Holdener (+0.50) davanti alle padrone di casa Katharina Liensberger (+0.80) e Katharina Truppe (+1.61). Chiudono la top ten Nina Haver-Loeseth, Chiara Mair, Michelle Gisin e Laurence St-Germain, con distacchi superiori ai due secondi. La migliore delle italiane è Irene Curtoni, 13esima a +3.01. Ottima rimonta di Marta Rossetti (settimo tempo in seconda manche): la bresciana, partita dalla posizione numero 30, è 22esima a +3.43. Fuori dalla zona punti Lara Della Mea, Anita Gulli, Martina Peterlini, Vivien Insam e Roberta Midali.