Sci, Coppa del Mondo: Vlhova trionfa a Kranjska Gora, Shiffrin out

COPPA DEL MONDO

Quinta vittoria in sei slalom stagionali per la slovacca, che precede Holdener e accorcia in classifica generale sull'americana, out nella seconda manche

Domenica perfetta per Petra Vlhova: la slovacca si aggiudica lo slalom di Kranjska Gora in Slovenia, il sesto stagionale, chiudendo le due manche con il tempo complessivo di 1'44"29 e battendo per 23 centesimi la svizzera Wendy Holdener. Un successo che le consente di accorciare sensibilmente in classifica generale su Mikaela Shiffrin, out nel corso della seconda parte di gara e ora avanti solo di 35 punti rispetto a Vlhova. Getty Images

Non poteva esserci domenica migliore per Petra Vlhova: la slovacca vince il quinto slalom su sei stagionali trionfando a Kranjska Gora in Slovenia e, soprattutto, accorciando sensibilmente in classifica generale su Mikaela Shiffrin. Un successo che matura grazie alla rimonta nella seconda manche, visto che dopo la prima a sorprendere tutti è la svizzera Wendy Holdener, capace di mettersi alle spalle sia Vlhova che Shiffrin con il tempo di 51'49", con la slovacca a 8 centesimi di distanza e l'americana a 25. Una prima parte di gara equilibrata, con un colpo di scena: Michelle Gisin, infatti, non riesce a qualificarsi per la seconda ed è out.

Nella manche decisiva, arrivano due grandi sorprese: l'uscita della campionessa del mondo Katharina Liensberger e, soprattutto, quella di Mikaela Shiffrin, che nel corso della prova inforca e rimedia un pesantissimo 0 in classifica. Vlhova, invece, recupera gli 8 centesimi di distacco da Holdener e ferma il tempo complessivo delle due manche in 1'44"29, con la svizzera seconda a 23 centesimi e il podio che si completa a sorpresa con il terzo posto della svedese Anna Swenn Larsson, a 1'06" da Vlhova. Con la quinta vittoria su sei prove in questa categoria, la slovacca domina la classifica di specialità: 580 punti sui 600 a disposizione. Nella generale, invece, Shiffrin conserva la leadership a quota 866, ma Vlhova, a 831, è molto più vicina. Delusione azzurra: nessuna italiana riesce a qualificarsi per la seconda manche.