Sci, Coppa del Mondo: vince Gut-Behrami, terza Brignone, out Goggia

Lara Gut-Behrami vince il Super-G di Crans Montana (Svizzera). Sulla Mont Lachaux la padrona di casa si aggiudica la gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino fermando il cronometro sul tempo di 1:15.63; la ticinese precede di 93 centesimi Tamara Tippler. In casa Italia arriva il terzo podio in questo weekend: Federica Brignone, infatti, è terza (+1.02). Amarezza per l’uscita di Sofia Goggia, che getta via la seconda piazza.

Un’eccellente Lara Gut-Behrami conquista il terzo Super-G in programma in questa stagione e firma così il bis dopo il successo a St. Anton; nonché il quattordicesimo in carriera nella specialità.

Reduce dal convincente “argento” nella discesa di sabato, la ticinese fa i numeri nella gara domenicale di Crans Montana nella quale, perfetta, rifila distacchi siderali a tutte le avversarie. L’unica che riesce in qualche modo a contenere il ritardo sotto il secondo è l’austriaca Tamara Tippler, arrivata comunque al traguardo con 93 centesimi sulle spalle rispetto alla padrona di casa.

La giornata regala un altro podio in questo weekend alla super nazionale femminile, per continuare una striscia da record, grazie al terzo posto di Federica Brignone, con un distacco di 1.02 da Gut-Behrami. Ottima quarta posizione per Francesca Marsaglia (+1.06), che ottiene il suo secondo migliore piazzamento in carriera, sfiorando il podio e chiudendo la prova davanti alla svizzera Nufer (+1.13). Ottava Marta Bassino (+1.41). Più indietro Laura Pirovano (+2.02); mentre Sofia Goggia, che aveva vinto in discesa libera venerdì e sabato, esce negli ultimi metri della gara quando era pienamente in lotta per conquistare un posto sul podio. Nello stesso punto finisce fuori anche Elena Curtoni. Petra Vlhova, partita con il pettorale numero 1, non termina la prova nemmeno lei, ma si conferma comunque la leader della classifica generale di Coppa del mondo.