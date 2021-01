Sci, Coppa del Mondo: vince Feuz a Kitzbuehel, Paris è terzo

SCI CDM

Beat Feuz vince la prima discesa di Kitzbuehel (Austria) nella gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Lo svizzero chiude in 1:53.77, davanti all’austriaco Matthias Mayer (+0.16) e Dominik Paris (+0.56). L’azzurro riassapora il podio dopo il grave infortunio dello scorso anno. La gara è stata interrotta (oltre che per il vento) dopo la brutta caduta di Ryan Cochran-Siegle e dopo quella ancora più spaventosa di Urs Kryenbuehl.

Dominik Paris non saliva sul podio dal secondo posto di Wengen 2020, prima dell’infortunio. Ora può meritatamente riassaporare il terzo posto, staccato di 56 centesimi dal vincitore Beat Feuz. Lo svizzero si aggiudica la discesa libera e riesce a sfatare il tabù della Streif di Kitzbuehel; ottenendo così la prima vittoria della carriera (14esima in totale in Coppa del Mondo) nella località austriaca. Una prestazione davvero eccezionale quella dell’elvetico, che ha fatto la differenza soprattutto nella parte alta tra la Steilhang e il Brückenschuss.

Secondo posto per l’austriaco Matthias Mayer, che sfiora il bis dopo la vittoria in discesa lo scorso anno, chiudendo a 16 centesimi da Feuz. Alle sue spalle, appunto, Paris che perde troppo nella parte alta, mentre è il migliore dall’Hausbergkante al traguardo. Una gara comunque molto positiva quella del meranese, che nella seconda discesa di domani andrà a caccia anche della vittoria.

Una discesa che ha visto due lunghe interruzioni: sia per il vento ma sia soprattutto per le cadute prima di Ryan Cochran-Siegle all’Hausbergkante e poi quella di Urs Kryenbuehl proprio sul salto finale. Quest’ultima davvero spaventosa, con lo svizzero che ha sbattuto violentemente sul terreno dopo essere stato catapultato in avanti senza alcuna possibilità di gestire il colpo. Entrambi sono stati trasportati con l’elisoccorso.

Dopo il podio, il francese Johan Claey è quarto a 89 centesimi, davanti al tedesco Andreas Sander (+0.95). Sesta posizione per lo svizzero Carlo Janka, che precede il francese Matthieu Bailet (+1.50) e l’altro tedesco Romed Baumann (+1.51). Solamente nono l’austriaco Vincent Kriechmayr (+1.62), mentre chiude la Top-10 il francese Nils Allegre (+1.64). Indietro in classifica gli altri azzurri: Matteo Marsaglia (+2.63) e Christof Innerhofer (+3.04).