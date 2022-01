Sci, Coppa del Mondo: trionfo di Brignone! Bassino sfiora il podio

SCI

Federica Brignone si aggiudica il superG di Altenmarkt (Austria). Nella gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile la valdostana fa segnare lo straordinario tempo di 1:10.84; vittoria numero 18 per lei, che si mette alle spalle Corinne Suter per soli 4 centesimi e l’austriaca Ariane Raedler (+0.17). Marta Bassino (+0.43) è ai piedi del podio. Dopo la caduta di ieri nelle reti, Sofia Goggia si “conserva” (+.0.92). Bene Curtoni.

Sulla pista denominata “Kälberloch”, con la sua iconica “picchiata” dopo il cancelletto e diverse curve davvero complicate, come la “Panorama”, è Federica Brignone a trionfare. Nel superG di Altenmarkt (Austria), la valdostana aveva 0.08 di ritardo al primo intermedio, 0.01 al secondo, 0.32 di vantaggio al terzo. Nei curvoni ha letteralmente incantato. Già diventata la sciatrice alpina italiana con più vittorie in Coppa del Mondo, traccia linee che le altre possono solo immaginarsi. Straordinaria. Successo numero 18 in Coppa del Mondo, la quinta in superG: 1:10.84 il tempo fatto segnare. Corinne Suter non riesce a tenere il passo di Brignone nei curvoni centrali: è dietro di 28 centesimi all’ultimo intermedio, recupera e si piazza in seconda piazza a soli 4 centesimi dall’azzurra. Sono invece 17 quelli complessivi di ritardo dell’ottima austriaca Ariane Raedler, terza.

Giornata azzurra meravigliosa. Marta Bassino sfiora il suo 20esimo podio: è quarta a 0.43 da Federica Brignone. Scia davvero bene, perdendo i decimi decisivi per il podio nel tratto finale (quello più scorrevole), prendendosi qualche rischio di troppo. Elena Curtoni (+0.59) si prende qualche anticipo in più del previsto ed è settima; ormai, comunque, la valtellinese ha raggiunto una continuità di rendimento eccezionale. Sofia Goggia scia sulle uova, senza particolari errori. Evidentemente le scorie della caduta di ieri le sono rimaste addosso, ma va bene così: l’importante è che stia bene e che sia arrivata al traguardo (+0.92). Francesca Marsaglia accusa un ritardo di 1.76; per la romana la convocazione olimpica è appesa ad un filo. Goggia rimane così leader in Super G con 336 punti, 7 in più di Brignone; mentre Curtoni resta terza con 256 punti. Sembra il Campionato italiano, ma è la Coppa del Mondo.

BRIGNONE: "OGNI VOLTA È UN'EMOZIONE DIVERSA"

"Sono felicissima. È vero che nella mia carriera ho vinto tanto, però ogni volta è un'emozione diversa, una sfida diversa". Federica Brignone commenta così il successo. "Oggi era difficile mettere tutti i pezzi del puzzle insieme, tante atlete hanno sciato forte ma era difficile fare una prova completa. Se si guarda qualcuno ha sbagliato sotto, altre sopra, non era facilissimo spingere in tutte le curve. Qui sotto bisognava sciare quasi da gigante, è stato veramente bello, mi sono anche divertita. Pechino 2022? È nel mirino però è ancora distante. Adesso ci sono ancora due weekend importanti a Cortina e Kronplatz, il mio focus è lì. Voglio cercare di arrivare ai Giochi con più fiducia possibile e più risultati buoni possibile".