Sci, Coppa del Mondo: trionfa Paris! Bene anche Innerhofer, quinto

SCI

Dominik Paris trionfa nella discesa di Coppa del mondo di sci a Garmisch, in Germania. Il meranese si è imposto con il tempo di 1:33.81 con un vantaggio di 37 centesimi sullo svizzero Beat Feuz e 40 sull’austriaco Matthias Mayer. Quarto il connazionale di quest’ultimo Max Franz a 0.42, davanti al nostro Christof Innerhofer, quinto a 0.72. Paris era tornato sul podio dopo il grave infortunio dello scorso anno con un terzo posto nella prima discesa sulla pista austriaca di Kitzbuehel. L'ultimo successo in Coppa del mondo risaliva a dicembre 2019, quando fece doppietta a Bormio. Per lo sci azzurro due ottime notizie in vista dei Mondiali di Corrina, al via lunedì 8.

Alla vigilia dei Mondiali di casa, adesso si può dire ufficialmente: Dominik Paris è tornato. Se a Bormio e Kitzbühel i segnali erano già stati abbastanza chiari, quello che il meranese ha mostrato oggi nella discesa a Garmisch-Partenkirchen è preziosissimo, in vista soprattutto di quello che poi succederà a partire dalla prossima settimana.

La diciannovesima vittoria in Coppa del Mondo (la prima ‘Kandahar 1’) è emblema di quanto Paris sia nelle condizioni giuste per fare sognare l’Italia dello sci, privata di Sofia Goggia. Prestazione pressoché perfetta la sua in terra bavarese, mantenendosi incollato a Beat Feuz sul piano, per poi guadagnare un paio di decimi nel tratto dell’inferno e fare la differenza nello schuss finale, concludendo con 37 centesimi sullo svizzero. Quest’ultimo guadagna ancora in ottica poker nella classifica di specialità. Sono passati quindi 405 giorni da quel bis nella discesa di Bormio: era il 28 dicembre 2019 e Domme era semplicemente dominante. Un mese più tardi arrivò il brutto infortunio e oggi si può tornare a festeggiare un campione ritrovato.

Alle spalle di Paris e di Feuz, a 4 decimi, c’è Matthias Mayer (partito col pettorale n° 1), nuovamente sul podio e due soli centesimi, che chiude davanti a Max Franz, quarto a + 0”42. Christof Innerhofer conferma le prestazioni di Kitz e le ottime sensazioni del training, terminando in quinta posizione: l’altoatesino sbaglia qualcosa nel tratto tecnico, ma è comunque quinto a 72 centesimi dal compagno di squadra. Matteo Marsaglia va a 2’’24 e non è tra i primi 20. Emanuele Buzzi finisce a 2’’97. E ora, sarà il momento di Cortina.