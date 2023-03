Sci, Coppa del Mondo: Stuhec anticipa Goggia nell'ultima discesa femminile

DISCESA FEMMINILE

A Soldeu vince la slovena davanti alla bergamasca. Terza Gut-Behrami, che beffa Federica Brignone

© Getty Images Ilka Stuhec vince l'ultima discesa della Coppa del Mondo di sci femminile 2022/2023 nelle finali di Soldeu. La slovena si impone con il tempo di 1'30"35 davanti a Sofia Goggia, già da tempo sicura del trionfo in classifica di specialità e seconda a +0"51. Il gradino più basso del podio se lo prende la svizzera Lara Gut-Behrami (+0"81), che beffa Federica Brignone, quarta a +0"96. Caduta senza conseguenze per Elena Curtoni in vista del superG.

L'ultimo acuto in discesa nella Coppa del Mondo femminile di sci 2022/2023 è di Ilka Stuhec, che conferma le ottime sensazioni nelle prove e domina la gara di Soldeu (Andorra), sede delle finali. La slovena domina e, con una grande gara, ferma il tempo in 1'30"35, rifilando mezzo secondo alla più diretta inseguitrice, Sofia Goggia. A completare il podio è Lara Gut-Behrami, che per soli 15 centesimi toglie il terzo posto a Federica Brignone, protagonista di un ottimo avvio visto il pettorale numero 2 ed una seconda parte di percorso molto incisiva. Già la svizzera, però, beffa l'azzurra prendendosi la vetta temporanea, poi Ilka Stuhec rifila 81 centesimi all'elvetica.

Successivamente, tocca a Sofia Goggia, che in 1'30"86 si prende il gradino intermedio del podio a +0"51. Un ottimo modo per concludere una stagione in discesa conclusa con la quarta Coppa del Mondo di specialità, già matematicamente conquistata prima di scendere in pista a Soldeu. Tra le altre italiane, Nicol Delago è quindicesima a +1"54, mentre Laura Pirovano è diciottesima a +1"85 e Marta Bassino è ultima tra quelle a completare la prova, ventitreesima a +3"65. Brutta caduta per Elena Curtoni: un errore che, però, non dovrebbe mettere a rischio la fondamentale gara di giovedì, il superG nel quale la 32enne è leader nella classifica di specialità. L'unica conseguenza è nella graduatoria di discesa: Corinne Suter, tredicesima al traguardo, si prende infatti il terzo posto per un solo punto (309 a 308), con Stuhec seconda a quota 551 e, naturalmente, Sofia Goggia vincitrice a 740.