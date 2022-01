Sci, Coppa del Mondo: strepitoso Paris sul podio a Wengen, vince Kriechmayr

sci cdm

In Svizzera, l'azzurro anticipa Odermatt di soli 2 centesimi e chiude terzo nella discesa vinta dall'austriaco, secondo il padrone di casa Feuz

Strepitoso Dominik Paris, che nella discesa di Wengen chiude al terzo posto nella prova valevole per la Coppa del Mondo di sci. In Svizzera trionfa l'austriaco Vincent Kriechmayr con il tempo di 2'26"09, mentre il padrone di casa Feuz è secondo a +0"34. L'azzurro centra il podio per soli 2 centesimi anticipando il leader della classifica generale Marco Odermatt, appena fuori dalla top 10 Christof Innerhofer, dodicesimo.

Doppio sorriso per Dominik Paris nella discesa di Wengen valevole per la Coppa del Mondo di sci: in Svizzera, l'azzurro centra infatti il podio anticipando per soli 2 centesimi Marco Odermatt e si piazza terzo, garantendosi in contemporanea la vetta della classifica di specialità. Un'ottima gara, al netto di qualche errore nella prima metà della sua prova che compromette anche un possibile, clamoroso successo. Il 32enne di Merano deve accontentarsi del gradino più basso del podio con il tempo di 2'26"53, 44 centesimi superiore al vincitore di giornata, l'austriaco Vincent Kriechmayr (2'26"09). Secondo il padrone di casa Beat Feuz a +0"34.

Si tratta, in ogni caso, di un podio più che positivo, il secondo di stagione dopo il trionfo nella discesa di Bormio dello scorso 28 dicembre. Un terzo posto fondamentale perché, sommato alla deludente settima piazza di Aleksander Aamodt Kilde, vale la vetta della classifica di specialità: Paris, infatti, si porta a 316 punti scavalcando proprio il norvegese, secondo a quota 305 insieme a Feuz, con Matthias Mayer quarto in graduatoria dopo il quinto posto di giornata. Un equilibrio, però, totale: i primi sei, infatti, sono racchiusi in appena 40 punti. Nella generale, invece, Marco Odermatt allunga ulteriormente su Kilde: 1075 i punti dello svizzero contro i 685 del norvegese, con Paris ora sesto a 406. Qualche rammarico, invece, per Christof Innerhofer, che scivola fuori dalla top 10 per appena 8 centesimi e chiude dodicesimo con il tempo di 2'27"94, con l'austriaco Franz decimo a 2'27"86. Ventottesimo e ventinovesimo posto rispettivamente, infine, per Matteo Marsaglia e Mattia Casse, mentre Guglielmo Bosca è out.