Sci, Coppa del Mondo: strepitosa Sofia Goggia, trionfa nella discesa di Cortina

DISCESA FEMMINILE

La bergamasca anticipa Stuhec e Weidle e fa il vuoto in classifica di specialità. Quarta Shiffrin, Curtoni non lontanissima dal podio

© Getty Images Strepitosa Sofia Goggia: la bergamasca vince la quarta discesa stagionale su cinque nella Coppa del Mondo femminile di sci trionfando a Cortina d'Ampezzo con il tempo di 1'33"47 davanti alla slovena Ilka Stuhec (+0"13), con la tedesca Wira Keidle (+0"36) a completare il podio. L'azzurra fa il vuoto in classifica di specialità vista la caduta di Corinne Suter. Elena Curtoni (1'34"19) non è lontanissima dalle prime tre posizioni.

In discesa c'è una sola regina: Sofia Goggia. La bergamasca ottiene la quarta vittoria (e il quinto podio) su cinque gare in questa specialità nella Coppa del Mondo femminile di sci facendo impazzire il pubblico di Cortina d'Ampezzo. Per la 30enne un successo fondamentale per prendere il largo nella classifica di specialità.

Il tempo che consente a Sofia Goggia di anticipare tutte è 1'33"47: la più vicina è Ilka Stuhec, distante 13 centesimi, mentre a completare il podio è la tedesca Kira Weidle, a +0"36. Settima a scendere in pista a Cortina, l'azzurra trema solo durante la discesa della slovena, che fino al terzo rilevamento cronometrico è ampiamente in corsa per la vittoria, ma perde quasi mezzo secondo nel quarto settore e deve accontentarsi del gradino intermedio del podio. Quarta, invece, Mikaela Shiffrin.

L'Italia non va lontanissima dalla doppietta, visto che Elena Curtoni (1'34"19) chiude a soli 36 centesimi dal terzo posto e, in classifica di specialità, è ora terza insieme a Corinne Suter che, cadendo nel corso della prova, lascia campo libero all'allungo di Sofia Goggia, ora a 480 punti sui 500 a disposizione davanti a Stuhec (272). Tra le altre italiane, fuori dalla top 10 Laura Pirovano (+1"01), Nicol Delago (+1"02), Federica Brignone (+1"02) e Nadia Delago (+2"49), out Elena Dolmen e Karoline Pichler. Nella generale, invece, Mikaela Shiffrin allunga: ora è a 1245 contro i 796 di Vlhova, che non prende parte alla discesa di Cortina.