Sci, Coppa del Mondo: sorpresa Slokar nell'ultimo slalom femminile

slalom femminile

A Courchevel, la slovena ribalta i pronostici e rimonta Duerr e Vlhova: prima vittoria nella specialità

Sorpresa nell'ultimo slalom femminile della Coppa del Mondo di sci 2022. A Courchevel, infatti, Andreja Slokar trionfa rimontando 75 centesimi dopo la prima manche e chiudendo con il tempo di 1'36"54, che consente alla slovena di anticipare la tedesca Lena Duerr (+0"48), con il podio completato dal terzo posto di Petra Vlhova, a +0"81 dalla vincitrice di giornata. Quarta Bucik, ottava Mikaela Shiffrin, out Michelle Gisin.

Getty Images

Si chiude con una sorpresa la stagione dello slalom femminile: nell'ultima prova di specialità nella Coppa del Mondo di sci 2022, a trionfare è infatti Andreja Slokar. A Courchevel, la slovena riesce a rimontare i 75 centesimi di ritardo accumulati nella prima manche nei confronti di Lena Duerr e vince davanti alla tedesca, con il podio che si completa grazie al terzo posto di Petra Vlhova, prima di questa gara già sicura della vittoria della coppa di specialità. Un vero e proprio ribaltone, considerando tempi e distacchi della prima metà di gara.

Duerr, infatti, chiude la prima manche con il miglior tempo (48"55) e rifila 75 centesimi a Slokar, con Petra Vlhova quarta dopo metà gara. Nella seconda, però, la slovena trova un gran tempo, il secondo di manche dopo quello di Ali Nullmeyer (47"22) e sfrutta gli errori di chi l'ha preceduta per salire per la prima volta sul gradino più alto del podio. Vlhova, infatti, finisce a 81 centesimi dalla vincitrice di giornata, mentre Michelle Gisin, prima inseguitrice di Duerr in mattinata, sbaglia ed è out. Una serie di circostanze che favoriscono proprio Andreja Slokar, che vince con il tempo di 1'36"54. Grande delusione, invece, per Duerr, che non riesce a trovare ritmo nell'ultima parte di gara e perde quasi un secondo e mezzo, chiudendo comunque seconda a 0"48. Chiude ai piedi del podio l'altra slovena, Ana Bucik, battuta da Vlhova per appena 23 centesimi. Ottava la leader della classifica generale Mikaela Shiffrin, che si piazza subito dietro Wendy Holdener a +1"48 da Slokar.