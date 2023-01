Sci, Coppa del Mondo: Shiffrin inarrestabile, vince anche a Špindlerův Mlýn

slalom femminile

La statunitense aggiorna nuovamente i suoi numeri da record: nello slalom ceco arriva l'85a vittoria in carriera, undicesima stagionale

© Getty Images Mikaela Shiffrin non si ferma più e continua ad aggiornare i suoi numeri-record. È un autentico dominio quello della statunitense, che trionfa nello slalom di Špindlerův Mlýn col miglior tempo in entrambe le manche: sul podio vanno Duerr (+0.60) e Holdener (+1.31), quarta Vlhova. Sorride anche l'Italia: Gulli è 14a. Shiffrin sale a 11 vittorie stagionali, 52 totali in slalom e 85 successi in Coppa del Mondo. Domani potrebbe agganciare Stenmark.

Mikaela Shiffrin non si ferma più e fa suo anche lo slalom di Špindlerův Mlýn, località ceca che assiste all'undicesimo successo stagionale per la statunitense: salgono così a 52 le vittorie in slalom per la dominatrice della Coppa del Mondo, che con 85 vittorie ora è a un passo da Stenmark. Potrebbe agganciarlo già domani, nel bis in terra ceca. La prova viene dominata da Shiffrin sin dalla prima manche, e nella seconda ecco il capolavoro della 27enne: commette un errore iniziale, ma si rimette in carreggiata e chiude con 60/100 su Duerr e il miglior tempo in entrambe le run. Il crono complessivo è di 1.33.85 per Shiffrin, che precede la tedesca e Holdener, terza a 1"31: quarta Vlhova, davanti a Moltzan, Swenn Larsson, Popovic, Aronsson Elfman, Gritsch e Bucik. Sorride anche l'Italia, per il sussulto di Anita Gulli: la migliore delle nostre slalomiste risale infatti dalla 25a alla 14a posizione con un'ottima prova, chiudendo a 2"87 dalla vincitrice. Non si erano qualificate invece Rossetti, Della Mea e Tschurtschenthaler. Shiffrin domina la Coppa del Mondo e rischia di doppiare le avversarie: per lei 1517 punti contro i 946 di Vlhova e i 906 di Lara Gut. La statunitense indossa inoltre i pettorali di leader della Coppa di specialità sia in slalom che in gigante. E sembra pronta a fare la storia, diventando l'atleta più vincente di sempre nello sci alpino.