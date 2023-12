Sci, Coppa del Mondo: Sarrazin trionfa nella discesa di Bormio  

SCI

Il francese batte Odermatt per soli 9 centesimi. Cadono Paris, Kilde e Schwarz

© Getty Images Cyprien Sarrazin vince la discesa di Bormio valevole per la Coppa del Mondo di sci maschile. Sulla Stelvio, il francese ferma il tempo in 1'50"73, battendo per soli 9 centesimi lo svizzero Marco Odermatt, che si riprende comunque la vetta della generale grazie anche alla grave caduta del connazionale Schwarz. Terzo posto per il canadese Alexander. Male Paris, che commette un errore mentre era in lotta per il podio, out anche Kilde.

Primo, cruciale snodo nella Coppa del Mondo maschile di sci: nella discesa di Bormio vince il francese Cyprien Sarrazin, che batte per soli 9 centesimi Marco Odermatt. Il campione in carica, però, mette a segno un importante allungo sia nella classifica di specialità che nella generale a causa della caduta di Marco Schwarz, che potrebbe tenere a lungo lontano dalle piste quello che sembra l'unico, vero rivale dell'elvetico per la vittoria finale. A chiudere il podio è il canadese Cameron Alexander.

Il transalpino, quarto a scendere in pista sulla Stelvio, vince con il tempo di 1'50"73 contro l'1'50"82 di Odermatt, che prima dell'ultimo rilevamento cronometrico è davanti ma deve accontentarsi del secondo posto. Sono comunque 80 punti preziosissimi che gli permettono di prendersi la vetta della classifica di discesa con 176 punti, 16 in più di Bennett e soprattutto Kilde, che è costretto al ritiro a causa di un sasso che gli danneggia la lamiera. Ma è nella generale che Odermatt fa il vuoto, aiutato purtroppo da una brutta caduta di Marco Schwarz, che finisce contro le barriere ma è addirittura costretto a lasciare Bormio in elicottero.

Giornata da dimenticare anche per Dominik Paris, che non solo non riesce a centrare l'ottava vittoria sulla Stelvio, ma fa anche fatica a terminare la discesa a causa di una caduta mentre era in lotta per il podio: chiude a +6"72 dal vincitore di giornata. Mattia Casse, a +2"15 da Sarrazin, rientra nella top 10, dalla quale invece viene escludo Florian Schieder (+2"67). Venerdì si gareggerà ancora a Bormio, nel Super-G.