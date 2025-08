Mondiali nuoto, Pilato e Bottazzo in finale nei 50 metri rana. Curtis out nei 50 stile

Benedetta Pilato e Anita Bottazzo si qualificano per la finale dei 50 metri rana ai Mondiali di nuoto di Singapore. Pilato ha chiuso con il terzo tempo assoluto in 30"20, vincendo la sua batteria. Bottazzo ha ottenuto il settimo tempo in 30"31. Miglior crono assoluto per la lituana Ruta Meilutyte in 29"54.