Sci, Coppa del Mondo: Pinturault conquista il parallelo maschile di Lech

SCI CDM

Alexis Pinturault vince il gigante parallelo di Lech, seconda prova del calendario maschile della Coppa del Mondo di sci alpino. Il francese sconfigge nella ‘big final’ Henrik Kristoffersen e balza così in testa alla classifica dopo due gare. Completa il podio Alexander Schmid, vincitore della finale del terzo posto contro Adrian Pertl. Delusione per i colori azzurri: nessuno si qualifica per gli ottavi, Nani è il migliore ma è 33°.

Parla francese il gigante parallelo di Lech (Austria), che premia Alexis Pinturault e regala al francese 100 punti importanti che, in ottica Coppa del Mondo generale, gli regalano subito la testa della classifica e, a lungo termine, potrebbero anche fare la differenza. Quarto nella prima gara stagionale, il gigante di Sölden dello scorso 17 ottobre, Pinturault non sbaglia un colpo dagli ottavi in poi, liberandosi di Dominik Raschner agli ottavi, Semyel Bissig ai quarti, Alexander Schmid in semifinale ed Henrik Kristoffersen nella ‘big final’. 11 i centesimi che dividono, al termine della finalissima, il transalpino e il rivale norvegese, al termine di una spettacolare fase ad eliminazione diretta che vede sul podio anche Schmid, vincitore della finale per il terzo posto contro una delle sorprese della giornata, l’austriaco Adrian Pertl.

Quinto posto per lo svizzero Bissig, che batte nella finalina di consolazione il connazionale Gino Caviezel. Settimo Stefan Luitz, che delude dopo il primo posto in qualificazione. Nessun italiano tra i protagonisti della fase finale del parallelo. Roberto Nani è il primo degli azzurri ma chiude soltanto con il 33° tempo, lontano dai primi sedici. Luca De Aliprandini, dopo il nono posto complessivo nella prima manche, commette un errore nella seconda e chiude 40°. Giovanni Borsotti termina con il 45° tempo, mentre Hannes Zingerle sbaglia all’inizio della manche di qualificazione e abbandona da subito ogni sogno di gloria.