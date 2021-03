Sci, Coppa del Mondo: Odermatt vince in gigante, ora è primo nella classifica di specialità

GIGANTE UOMINI

Gara meravigliosa dello svizzero, che straccia tutti a Kranjska Gora (Slovenia) e ora tallona Pinturault (solo quarto) anche in generale; sul podio Meillard e Brennsteiner

Il gigante maschile di Kranjska Gora (Slovenia) può rivelarsi decisivo per la vittoria della Coppa di specialità. Nel penultimo appuntamento stagionale in questa disciplina vince Marco Odermatt con una seconda manche strepitosa: 2:12.87 il tempo dello svizzero, ora in testa a questa classifica. Lo seguono il connazionale Loic Meillard (+1.06) Stefan Brennsteiner (+1.09); quarto Alexis Pinturault (+1.11). De Aliprandini, migliore azzurro, è 15°.

Giù il cappello davanti a Marco Odermatt. Lo svizzero è protagonista di una seconda manche del gigante di Kranjska Gora semplicemente straordinaria: si va a prendersi di forza in Slovenia la quarta vittoria della carriera in Coppa del Mondo, ma soprattutto 100 punti che possono cambiare la storia di questa stagione. Perché ora è lui il padrone della classifica di specialità, con 25 punti di vantaggio su Alexis Pinturault, scavalcato dall’elvetico e oggi soltanto quarto. Ma non solo: si riapre tutto anche in ottica classifica generale, con il francese sempre avanti ma con solo 31 punti di margine su Odermatt. L’elvetico, quarto a metà gara con 61 centesimi da recuperare al connazionale Meillard, alla fine si rivela il vincitore con oltre un secondo di vantaggio su tutti. Concorrenza stracciata e doppietta per la Svizzera, con lo stesso Loic secondo a +1.06, mentre l’austriaco Stefan Brennsteiner si regala un altro podio dopo Bansko: terzo a +1.09 e appena due centesimi davanti a Pinturault, che nella seconda manche subisce un passivo di 1.61 dal diretto rivale.

Francia ai piedi del podio: Mathieu Faivre chiude quinto, a +1.18, con Zubcic sesto (+1.33) e ormai fuori dai giochi per la coppa di gigante (deve recuperare 99 punti a Odermatt). Buona rimonta per Kristoffersen, da 13° a 7°, per terminare davanti a Feller, Gino Caviezel e i tedeschi Luitz (10°) e Schmid (11°).

Giornata negativa per la squadra azzurra. Luca De Aliprandini recupera tre posizioni nella seconda manche e chiude 15°. Diciannovesimo Riccardo Tonetti, che non riesce a centrare la top 25 per accedere alle finali di Coppa del Mondo, dove invece ci sarà Giovanni Borsotti; oggi è solo 27° ma è dentro proprio con la 25esima posizione davanti al compagno di squadra.