Sci, Coppa del Mondo: Odermatt vince il Super G, Paris sul podio

La Svizzera continua a dominare il panorama dello sci alpino maschile e si regala un'altra grande giornata, dopo la tripletta conquistata ieri in discesa libera. Il Super G di Crans-Montana, su una pista che si deteriora molto rapidamente, va infatti a Marco Odermatt. Il leader e dominatore della Coppa del Mondo, che guida la classifica di specialità con 181 punti su Mattia Casse, domina e traccia traiettorie irripetibili per i rivali. Odermatt stravince col tempo di 1.21.53 ed è doppietta elvetica, visto che il secondo classificato (+0.28) è il suo connazionale Alexis Monney. Ottimo terzo Dominik Paris (+0.39), nonostante un errore nella parte centrale che gli costa la vittoria: è il quarto podio stagionale per Domme (il primo in Super G dopo due anni d'astinenza), che si risolleva dopo le difficoltà delle scorse settimane. Quarto Haaser (+0.51), che precede Mattia Casse (+0.58) e Sejersted (+0.60): due italiani nella top-5 dunque, mentre sono tre gli svizzeri nella top-10. Il settimo è infatti von Allmen, vincitore ieri in discesa: per lui un distacco di +0.63. Completano la classifica dei dieci Hrobat (+0.72), Feurstein (+0.75) e Allegre (+0.81).



Sfiora la top-10 Christof Innerhofer, con un'ottima prova che lo vedeva in testa per due centesimi a metà gara: il 40enne altoatesino chiude in 12a piazza (+0.93) al fianco dell'austriaco Eichberger. Nei trenta anche Schieder (+1.44) e Franzoso (+1.57), che chiudono in 23a e 30a posizione: fuori dai punti invece Molteni (36°, +1.75) e Franzoni (40°, +2.05). La vittoria di Odermatt gli consente di mettere una prima ipoteca sia sulla Coppa di specialità che sulla classifica generale della Coppa del Mondo: lo svizzero guida con 126 punti e un margine di cinquecento su Kristoffersen (746), con Meillard terzo (644). Il miglior azzurro è Mattia Casse, decimo con 382 punti e lontanissimo dalle prime posizioni.