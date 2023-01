Sci, Coppa del Mondo: Odermatt vince il Super G di Cortina, Casse è terzo

SUPER G UOMINI

Lo svizzero, nonostante un problema al menisco, domina la prova odierna: alle sue spalle Kilde e l'azzurro. Delude Paris, out Innerhofer

© Getty Images Marco Odermatt conquista il terzo successo stagionale in Super G, dominando a Cortina d'Ampezzo: lo svizzero, nonostante un problema al ginocchio, fa sua la vittoria col tempo di 1.25.57 e 35/100 su Kilde. Sorride anche l'Italia, perché Mattia Casse è terzo a 49/100 dopo una grande prova. Out Innerhofer, mentre disputa una gara estremamente deludente Dominik Paris: Domme, in difficoltà sin dall'inizio, proverà a rifarsi nella prova di domani.

Il Super G di Cortina d'Ampezzo va al favorito della vigilia: Marco Odermatt, ai box mercoledì per un problema al ginocchio e ancora dolorante, domina la gara odierna. Tempo di 1.25.57 per l'elvetico e leader della generale di Coppa del Mondo, che rifila 35/100 a Kilde con una prova assolutamente perfetta. Sorride anche l'Italia, grazie al podio di Mattia Casse: il piemontese è terzo a 49/100, con degli ottimi intertempi iniziali (era in vantaggio) e qualche errorino nel finale. Quarto il sorprendente austriaco Babinsky, che precede Kriechmayr, Sarrazin, Schwarz, Murisier, Pinturault e Sejersted. Poche gioie per gli altri azzurri in gara: Innerhofer è out, mentre Guglielmo Bosca e Dominik Paris sfiorano i tre secondi di ritardo. Molto deludente, in particolare, la prova di Domme che si trova fuori dai migliori 25 e nelle ultime posizioni della classifica: per lui moltissimi errori, sin dalle prime battute, e un distacco di 2"92 dal vincitore. La vittoria odierna consente a Odermatt di allungare nella Coppa di gigante, con 440 punti contro i 392 di Kilde, e nella CdM: per lo svizzero 1286 punti, il norvegese insegue a 1073.