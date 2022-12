Sci, Coppa del Mondo: Odermatt domina il gigante in Alta Badia, Kristoffersen ancora secondo  

GIGANTE MASCHILE

Dopo il terzo posto di ieri sempre tra i pali stretti, lo svizzero fa ancora meglio e precede il norvegese

© Getty Images Marco Odermatt sempre più dominatore della Coppa del Mondo di sci maschile. Quinta vittoria stagionale nello slalom gigante dell’Alta Badia, il secondo in due giorni dopo la prova di ieri. Ventiquattro ore fa era stato terzo posto per lo svizzero, oggi fa ancora meglio e domina entrambe le manche condannando Kristoffersen ancora al secondo posto di 20 centesimi. Terza piazza per Kranjec, Della Vite miglior italiano quattordicesimo.

La Coppa del Mondo di sci maschile è già nel segno del campione in carica Marco Odermatt. Nello slalom gigante dell’Alta Badia, il secondo in due giorni dopo la prova di ieri, lo svizzero domina prima e seconda manche e conquista il quinto successo stagionale. Secondo posto per il norvegese Kristoffersen, staccato di 20 centesimi e ancora una volta beffato dopo la seconda pizza anche di 24 ore fa. Terzo gradino del podio per lo sloveno Kranjec. Odermatt chiude col tempo totale di 2:38.27 e prenota il bis rafforzando il primato in classifica generale. Il miglior italiano è Filippo Della Vite quattordicesimo, poi Giovanni Borsotti 24esimo. Prossimo appuntamento per la Coppa del Mondo maschile sempre in Italia, questo giovedì 22 dicembre con lo slalom notturno di Madonna di Campiglio.