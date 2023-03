Sci, Coppa del Mondo: Odermatt domina il gigante e sfonda quota duemila punti!

SCI UOMINI

Prova sontuosa dello svizzero, che nelle finali di Soldeu rifila 2"11 a Kristoffersen e 2"29 a Schwarz, raggiungendo lo storico traguardo. Nei dieci Della Vite e De Aliprandini

© Getty Images Marco Odermatt distrugge la concorrenza nell'ultimo slalom gigante stagionale, quello delle finali di Coppa del Mondo di Soldeu. Il dominatore della disciplina e della CdM rifila 2"11 a Kristoffersen e 2"29 a Schwarz, con una danza sinuosa tra le porte che gli consente di diventare il secondo sciatore nella storia capace di sfondare quota duemila punti, dopo Hermann Maier. Con 2042 punti battuto il record dell'austriaco. Nei dieci gli italiani in gara: Della Vite è 7°, De Aliprandini 9°.

Marco Odermatt prolunga il suo dominio nel gigante, disciplina che l'ha visto conquistare la Coppa di specialità con ampio anticipo. Lo svizzero, già in testa dopo la prima manche con un secondo su tutti, si prende l'ennesima vittoria stagionale con una prova sontuosa. Odermatt danza tra le porte, quasi in modo ipnotico, e guadagna a ogni intermedio: alla fine della sua prova il cronometro dirà 2.19.75, con un margine di 2"11 su Kristoffersen. Molto bravo il norvegese, che risale dall'ottava posizione e precede sul podio un altro sciatore in rimonta: Marco Schwarz è terzo a 2"29. Seguono Braathen, Tumler (era 16°) e Windingstad, poi ecco il primo italiano. Filippo Della Vite commette qualche errorino, ma chiude comunque in settima posizione a 2"64 dal vincitore e meno di tre decimi dal podio. L'ennesima conferma della sua crescita, che potrebbe portarlo ad essere un contendente per la top-3 nella stagione che verrà. Nono a 2"68, invece, Luca De Aliprandini con una seconda manche tutt'altro che esaltante (era 6°).

Il successo odierno consente a Marco Odermatt di raggiungere uno storico traguardo: lo svizzero, con 2042 punti, diventa il secondo sciatore capace di sfondare quota duemila nella storia della Coppa del Mondo (dopo Hermann Maier). Un traguardo impensabile a inizio stagione, raggiunto con una grande costanza in ogni disciplina: Odermatt precede Kilde (1340) e Kristoffersen (1094). Quest'ultimo è il secondo nella Coppa di gigante, dominata da Odermatt con 840 punti: top-3 per Kranjec (464), che chiude 11°, ma si difende da Schwarz (449).